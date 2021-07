Donnarumma: «Non ho esultato perché non avevo capito che avevamo vinto»

A Sky: «Ero ancora giù per il rigore di Jorginho, pensavo che avessimo perso. Quando ho visto i compagni venire verso di me, non ho capito più niente».

Donnarumma ai microfoni di Sky Sport offre la spiegazione della sua mancata esultanza di ieri sera dopo la parata decisiva sul rigore di Saka. Molto candidamente, Donnarumma rivela: «Non ho esultato perché non avevo capito che avevamo vinto». La spiegazione minimalista per eccellenza, che fa piazza pulita di tutte le interpretazioni che tutti abbiamo fatto per quell’atteggiamento.

«Ero ancora giù per il rigore di Jorginho, pensavo che avessimo perso. Ho guardato l’arbitro per capire se era tutto ok, poi quando ho visto i compagni venire verso di me, non ho capito più niente».