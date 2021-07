CorSport: gli atleti italiani a Tokyo 2020 saranno 384, mai così tanti

Mai così tanti italiani in gara alle Olimpiadi . L’Italia si presenta a Tokyo 2020 con un piccolo grande esercito: 384 atleti, di cui il 48,7% donne. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Vediamo la composizione del gruppo:

L’atleta più giovane è Giulia Vetrano, 15 anni, nuotatrice. Il più anziano Stefano Brecciaroli, 46 anni, per l’equitazione.

“Ognuna di queste 384 storie rappresenta qualcuno che ora fa fatica a ripartire: la società di periferia con un campetto di tennis che ha chiuso i battenti, una palestra, una piscina”.

“Lo sport di vertice ha resistito facendo miracoli per portare a termine i campionati, improvvisando calendari dalla mattina al pomeriggio, con uno sforzo anche economico, senza precedenti. Quello di base no e non c’è momento migliore di questo per ricordarlo”.