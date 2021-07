CorSport: Chiesa è alla base dell’Italia, dà il meglio di sé quando sembra sia finita

È la seconda volta che Federico Chiesa salva l’Italia in questo Europeo. La prima è stata contro l’Austria. Sul Corriere dello Sport Marco Evangelisti scrive di lui:

“ Due gol che sono ganci di salvataggio, operazioni d’emergenza per estrarre l’Italia da un crepaccio tecnico e tattico , come in quei film in cui c’è un solo cunicolo per raggiungere i feriti e ovviamente è bloccato. Affidatevi a lui, credete in lui e qualcosa succederà”.

Chiesa è abituato a questo ruolo.

La Uefa lo ha incoronato uomo del match. Chiesa è bravo a risolvere partite appiccicose come quella di ieri, e non solo nell’Italia, ma anche nella Juventus.

“Perché Chiesa stesso si sente più agile e più vivo quando gli chiedono aiuto, o meglio ancora quando sente di doversi impegnare in qualcosa di rilevante. Quando avverte il peso del mondo sulle sue spalle. È in quei momenti che sembra mutare, trasformarsi in una macchina a vapore, percorrere binari talvolta dritti e talvolta zigzaganti. Non ha uno schema fisso, neppure una vera specialità. Fabbrica sé stesso in base alle necessità del momento. Fino a non farcela più e a uscire con i muscoli in fiamme”.