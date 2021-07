Lozano a terra, svenuto, l’arbitro ha fatto giocare e ha ammonito chi protestava (VIDEO)

Polemiche per la gestione del terribile incidente. Al momento è il compagno di squadra Alvarez a parlare di intervento chirurgico

Infortunio a Lozano. Polemiche feroci per quel che è avvenuto nel corso di Messico-Trinidad Tobago. L’attaccante va su una palla in. profondità, cade in avanti, e va a sbattere contro il portiere in uscita. L’impatto è tremendo. Il calciatore del Napoli resta a terra privo di sensi. Incredibilmente l’arbitro, il costaricano Montero Araya, continua a far giocare per una decina di secondi. Alcuni compagni di Lozano protestano vibratamente – altri invece continuano a giocare – e l’arbitro ancor prima di sincerarsi delle condizioni di Lozano, estrae il cartellino giallo per ammonire.

Ricordiamo che Lozano è in ospedale, vi rimarrà la notte. Al momento non sono confermate le notizie di un intervento chirurgico come pure era emerso in un primo momento. A parlare di intervento chirurgico è il suo compagno di squadra Alvarez.

🚨🏥| #Lozano ha ricevuto Un colpo agghiacciante che fa perdere i sensi all’attaccante del #Napoli, che per alcuni minuti non si muove. Video 👇🏻 pic.twitter.com/OtcDk3MypU — Napoli Zone (@TheNapoliZone) July 11, 2021