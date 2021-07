“Lozano in osservazione in ospedale”. C’è più tranquillità nel Napoli

«Le condizioni sono stabili, rimarrà la notte per sottoporsi a ulteriori esami». Il club è in continuo contatto con l’entourage del calciatore

Arrivano le prime notizie sulle condizioni di Lozano dopo il terribile incidente di stanotte contro il Trinidad Tobago. È andato brutalmente a sbattere con la testa contro il piede del portiere in uscita. Un giornalista messicano su Twitter dirama un primo bollettino sulle sue condizioni. A parlare di intervento chirurgico è il compagno di squadra Alvarez. Una notizia che continua a non essere confermata. Filtra ottimismo nel Napoli, le condizioni non sono considerate preoccupanti. Il club è in continuo contatto con l’entourage del calciatore.

La Espn messicana ha scritto che il ‘Chucky’ è stato sottoposto a diversi esami tra una tomografia al cranio. Il calciatore ha accusato dolore al collo, dov’è stato colpito nell’impatto col portiere.

Gli esami determineranno se ci sono danni alla cervicale, al cranio e/o lesioni all’occhio sinistro che sanguinava dopo l’incidente.

REPORTE DEL CHUCKY 🚨

Chucky Lozano se encuentra estable en el hospital, está consciente y se le harán estudios

— Enrique Mtz Villar (@enrique_mtzv) July 11, 2021

Chucky Lozano permanecerá en el hospital al menos esta noche en observación médica — Enrique Mtz Villar (@enrique_mtzv) July 11, 2021

Un medico che collabora con Espn esclude lesioni al collo e al cranio.

#Chucky Lozano sufre fuerte golpe en la cabeza al chocar con el portero, Sale con: Conmoción cerebral, herida órbita del ojo, a descartar fracturas en cuello y craneo, en este momento rumbo al hospital y complementar estudios para saber el pronóstico de su lesión @miseleccionmx

— Doc Meraz (@DocMerazESPN) July 11, 2021