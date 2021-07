Chiellini dà del bugiardo a Jordi Alba. Repubblica: lì l’Italia ha vinto psicologicamente la gara

Il quotidiano racconta il siparietto tra i due capitani prima dei calci di rigore, con l’azzurro che ha quasi stritolato in un abbraccio lo spagnolo, rigido

Repubblica racconta il siparietto tra Giorgio Chiellini e Jordi Alba prima dei rigori, ieri, nella semifinale tra Italia e Spagna ad Euro 2020. Prima di iniziare i tiri dal dischetto, l’arbitro Felix Brych ha lanciato la monetina per scegliere la porta in cui tirare. Si è visto un Chiellini sorridente scherzare con un rigido Jordi Alba, capitano dopo la sostituzione di Sergio Busquets.

“Lanciato il soldo, entrambi i capitani hanno alzato un braccio per indicare la porta con i propri tifosi: sia Chiellini che Alba pensavano di aver vinto il sorteggio. “Mentiroso!”, gli ha detto l’azzurro, “Bugiardo!”, sempre con il sorriso. Uno dei guardalinee dava ragione all’Italia, ma non è bastato. Alla fine Brych ha dovuto ripetere l’operazione: ha vinto di nuovo Chiellini, che poi ha abbracciato Alba, anzi lo ha stritolato, quasi sollevato da terra, dopo avergli dato un pizzicotto come un nonno a un nipote. Probabilmente qui l’Italia ha psicologicamente vinto la semifinale”.