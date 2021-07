Cherubini: “Cristiano Ronaldo? Nessun segnale perché vogliamo tenerlo, siamo contentissimi”

Il nuovo direttore sportivo della Juve in conferenza: “Potremmo anche non fare mercato, per noi e Allegri la rosa è già competitiva così”

Federico Cherubini, nuovo direttore sportivo della Juventus, ha parlato così in conferenza stampa.

Cristiano Ronaldo? Non c’è stato nessun segnale. Non dobbiamo per forza parlare di un trasferimento. Non c’è nessun segnale neanche da parte della Juventus, perché è un giocatore che in 44 partite ha segnato 27 volte. Siamo contentissimi di averlo, si unirà alla squadra dopo le vacanze. Non ho la sfera di cristallo per predire il futuro, ma ad oggi la situazione è questa.

Potremmo anche non fare nulla sul mercato, la rosa è competitiva e lo pensa anche Allegri. Abbiamo ampi margini di crescita già così come siamo, ma ci faremo trovare pronti in caso di opportunità. Con Max c’è sintonia e confronto.

A Paratici vorrei rubare un po’ di quella passione con cui ogni giorno affronta il proprio lavoro, non si è mai fermato.