Bonucci: «È molto italiano e semplicistico dare la colpa a noi giocatori»

Intervista al Foglio: «Le forze dell’ordine ci hanno assicurato che avrebbero gestito la situazione. Nessuno si è sostituito alle forze dell’ordine»

La trattativa Stato-Bonucci. Lo Stato che china il capo e in piena pandemia autorizza il bagno di folla per i calciatori della Nazionale Il prefetto di Roma dice che la Figc non ha rispettato i patti. Il Fatto scrive che Bonucci ha minacciato: “o ci fate fare il bagno di folla col bus coperto, oppure non andiamo a Palazzo Chigi”. La Figc ha detto che la soluzione è stata condivisa. Palazzo Chigi ha taciuto. In serata, Bonucci ha parlato col Foglio, conversazione a firma Simone Canettieri.

È molto italiano e semplicistico darci la colpa: ognuno ha il suo compito. Le forze dell’ordine ci hanno assicurato che avrebbero gestito la situazione.

E ancora:

Nessuno si è sostituito alle forze dell’ordine. Ho sbagliato lavoro: dovevo candidarmi, altro che giocare a calcio.