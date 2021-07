Arjen Robben stavolta si ritira sul serio: “Interrompo la mia carriera da giocatore”

L’olandese si era fermato nel 2019, tornando in campo l’anno dopo. Ma stavolta la scelta è definitiva: “Ringrazio tutti per il supporto commovente”

Arjen Robben ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, per la seconda volta in carriera. L’aveva fatto nel 2019, dopo dieci anni al Bayern Monaco, per poi ripensarci l’anno scorso quando è tornato al Groningen, la squadra dov’è cresciuto. Al termine di una stagione in cui non ha trovato molto spazio anche a causa dei problemi fisici, all’età di 37 anni, ha deciso di smettere sul serio. Queste le sue parole diffuse a mezzo social.

Cari amici del calcio, ho deciso di interrompere la mia carriera calcistica da giocatore. Una scelta molto difficile. Voglio ringraziare tutti per il supporto commovente.