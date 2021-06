Zidane si racconta: “Se non avessi fatto il calciatore, avrei fatto lo judoka o il fattorino”

L’ex allenatore del real ha raccontato ai ragazzini de La Castellane alcuni aneddoti del suo passato: “Il calciatore più forte incontrato? Paolo Maldini”

Dopo l’addio al Real Madrid, l’ex capitano della Francia Zinedine Zidane, nell’ambito del progetto “Orange” è ritornato (anche se virtualmente) dove tutto è iniziato, a La Castellane, dove ha raccontato ai ragazzini alcuni aneddoti del suo passato.

“Facevo anche judo, ma dovevo scegliere: a un certo punto ho scelto il calcio. Di professione, quando ero giovane, se non fossi stato un calciatore o un judoka, avrei fatto il fattorino, era la mia grande passione. C’erano i negozi del quartiere e io li aiutavo”.

La sua vita avrebbe potuto essere diversa dunque, ma per fortuna del calcio non è accaduto. Raccontando di sé, l’ex tecnico dei Blancos ha parlato del calciatore più forte che ha mai incontrato in carriera

“Giocatori forti ce n’erano tanti, ma il più forte è stato Paolo Maldini: è stato difficile passarlo”.