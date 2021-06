Tennis, Berrettini va in finale al Queen’s l’anteprima di Wimbledon

Il tennista romano batte De Minaur, affronterà l’inglese Norrie che ha battuto Shapovalov. Per Matteo (numero 9 del mondo) è la terza finale stagionale

Matteo Berrettini va in finale al Queen’s di Londra. E non è un’impresa da poco. Torneo sull’erba un tempo forse più prestigioso, era considerato l’apripista di Wimbledon. Spesso, chi vinceva il Queen’s poi trionfava anche a Wimbledon. Ora non vogliamo inoltrarci in sentieri avventurosi. Fatto sta che Matteo Berrettini è andato in finale nell’ATP 500 dotato di un montepremi di 1.290.135 euro.

Berrettini, numero 9 del ranking e testa di serie numero 1 del torneo, ha superato 6-4, 6-4 l’australiano Alex De Minaur numero 22 del ranking.

Il tennista romano ha raggiunto la terza finale stagionale. Ha vinto a Budapest e ha perso il Master 1000 di Madrid, sempre sulla terra). È la seconda finale della sua carriera sull’erba.

In finale affronterà Cameron Norrie che ha battuto 7-5 6-3 Denis Shapovalov.