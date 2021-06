Succede di tutto a Baku: vince Perez, Vettel 2°. Errore di Hamilton nel finale

L’incidente in testa di Verstappen a cinque giri dalla fine interrompe la gara, che poi riprende per gli ultimi tre. L’inglese perde una grande occasione

Un gran premio dalle fortissime emozioni, quello andato in scena nel circuito cittadino di Baku. Se lo aggiudica Sergio Perez, uscito vincitore dal finale thriller: al giro 47 Verstappen che guidava la gara va a muro dopo l’esplosione di uno pneumatico. La gara è stata sospesa dopo due giri, con i piloti che sono ripartiti con lo standing start.

Perez a quel punto si è trovato in testa, con Hamilton alle sue spalle pronto ad ottenere la leadership del Mondiale ma il suo tentativo di sorpasso va lungo e si ritrova in fondo. Vettel è secondo, mentre al terzo posto c’è Gasly: inutili i tentativi di attacco di Leclerc, il francese mantiene il podio e Hamilton chiude 16°. Verstappen resta dunque in testa alla classifica generale.