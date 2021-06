Souness: “Bruno Fernandes nel mio spogliatoio non sarebbe durato cinque minuti”

L’ex allenatore scozzese: “Scuote la testa, critica i compagni… ma chi si crede di essere? Si vince e si perde assieme”

Basta lamentarsi dei compagni, basta gesticolare, basta scuotere la testa. Per Graeme Souness la prestazione di Bruno Fernandes contro la Germania e, soprattutto, contro i suoi compagni del Portogallo è stata imbarazzante. Dice l’ex allenatore del Liverpool che con lui Bruno Fernandes “non sarebbe durato cinque minuti”.

“E’ un ragazzo di eccezionale talento. Ma ho giocato e ho allenato con giocatori che non avrebbero accettato la sua petulanza. Non sarebbe durato più di cinque minuti nel mio spogliatoio. Chi ti credi di essere? Giochiamo da squadra, vinciamo insieme, perdiamo insieme. Quindi tutte quelle sciocchezze, scuotere la testa e agitare le braccia verso i tuoi compagni di squadra… non si fa”.