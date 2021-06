Sky offre 500 milioni a Dazn ma l’unico decoder abilitato potrebbe essere Timbox di Timvision

Come scritto, Sky ha offerto a Dazn 500 milioni “per rendere disponibile la sua app su Sky Q e tramite un canale lineare via satellite”. Sky ha chiesto a Dazn una risposta entro venerdì, cioè domani, giorno d’inizio degli Europei. (Secondo Bloomberg, Dazn ha già rifiutato).

Il Sole 24 Ore la definisce

un’offerta generosa – mezzo miliardo all’anno – oltre che sfidante, anche perché non in esclusiva. Insomma Sky, per portarsi a casa la dote di sette partite alla settimana che Dazn ha in esclusiva per il prossimo triennio, ha messo sul tavolo una fiche da 500 milioni all’anno che, a conti fatti, rappresenta proprio la cifra che Dazn pagherà “di tasca sua” per i diritti della Serie A. Infatti complessivamente l’esborso, a vantaggio dei club di Serie A, sarà di 840 milioni all’anno, dei quali però 340 in carico a Tim che con la piattaforma Ott che fa capo ad Access Industries ha stretto una partnership esclusiva.