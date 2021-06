Anticipazione del Sole 24 Ore. Novità nel settore dei diritti tv, così i clienti Sky potrebbero guardare le partite di campionato

Sky offre a Dazn 550 milioni per trasmettere le partite di Serie A. Novità per i diritti tv. Sky ha inviato una lettera a Dazn e ha presentato un’offerta di 500 milioni per rendere disponibile, non in esclusiva, la sua app su Sky Q e tramite un canale lineare via satellite. Così i clienti Sky avrebbero accesso e potrebbero guardare le partite di Serie A acquisite da Dazn oltre alle tre partite che Sky si è aggiudicata per il triennio 2021-24. L’anticipazione è del Sole 24 Ore che l’ha pubblicata sul suo sito. Sarebbe una novità clamorosa e rivoluzionaria. Dazn perderebbe l’esclusiva ma rientrerebbe di 500 milioni.