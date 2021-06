Sergio Ramos: “Il Real ha detto che la loro offerta era scaduta”

L’addio del capitano: “Volevo accettarla anche se col taglio dello stipendio. Il problema non erano i soldi, volevo più tranquillità per la mia famiglia”

Sergio Ramos, difensore del Real Madrid, ha tenuto la conferenza stampa d’addio dopo 16 anni trascorsi nel club spagnolo.

Voglio chiarire che ho sempre voluto restare al Real Madrid. Il club durante il primo lockdown mi ha offerto il rinnovo, che poi è slittato a causa del Covid. Mi avevano proposto un anno di contratto con il taglio dello stipendio: il problema non erano i soldi ma la durata, volevo tranquillità per me e la mia famiglia. Alla fine ero disposto pure ad accettare l’offerta ma mi è stato detto che non era più valida, era scaduta. Se tornassi indietro firmerei subito.

Sono orgoglioso di ciò che ho fatto in questi 16 anni al Real Madrid, abbiamo vinto tanto. Non ho mai pensato ad un’altra squadra, ho ricevuto delle offerte ma non ho mai valutato l’idea di andar via. Sicuramente non andrò al Barcellona.

Con Ancelotti ho un ottimo rapporto, l’avevo chiamato per fargli i miei complimenti ma poi non ci siamo sentiti più. Zidane è il miglior allenatore della storia, avrà sempre un posto speciale nel mio cuore.