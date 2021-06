Rummenigge si dimette: il nuovo amministratore delegato del Bayern Monaco sarà Oliver Kahn

Karl–Heinz Rummenigge lascia l’incarico di amministratore delegato del Bayern Monaco. A prendere il suo posto ci sarà l’ex portiere Oliver Kahn. Lo ha annunciato lo stesso club bavarese con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Rummenigge ha commentato così la decisione.

È il momento strategicamente più sensato e logico. È la fine dell’anno finanziario e inizia un nuovo periodo, con un nuovo staff tecnico. Oliver Kahn come nuovo CEO dovrebbe essere responsabile della nuova stagione fin dall’inizio, anche nell’interesse delle persone coinvolte e quindi nell’interesse futuro del Bayern. Ho detto due anni fa che stavamo pianificando una transizione prudente, e ora è finalmente in corso. Così dovrebbe essere.

Queste invece le dichiarazioni di Kahn.

È giunto il momento per me di assumermi la responsabilità al vertice del Bayern Monaco. Ho conosciuto tutte le sfaccettature del club negli ultimi 18 mesi e so molto bene come funziona, quali sfide dovrò affrontare. Sono consapevole dell’incarico e delle responsabilità. Non vedo l’ora.