Pedullà: Pirlo fuori dalla lista Sassuolo, nessun incontro recente

Sembra sfumare la possibilità di uno sbarco sulla panchina del club emiliano per l’ex tecnico della Juventus

Non ci sarà nemmeno il Sassuolo, nel futuro di Andrea Pirlo. Secondo quanto scrive, su Twitter, il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, l’ex tecnico della Juventusa, salutato per riaprire le porte ad Allegri, non ha acuto alcun incontro recente con il club emiliano. Nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento nei suoi confronti, ma nulla di fatto. Pirlo potrebbe essere un piano alternativo all’arrivo di Maurizio Sarri alla Lazio, secondo il Corriere dello Sport. Anche se tutte le strade, anche nel caso del club biancoceleste, sembrano portare al tecnico toscano, per il quale saranno decisive le prossime 48 ore.

#Pirlo fuori dalla lista #Sassuolo. Nessun incontro recente — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 2, 2021