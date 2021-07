Morata: «So perfettamente perché mi hanno fischiato, ne parlerò dopo l’Europeo»

L’attaccante della Juve e della Spagna, Alvaro Morata, ha rilasciato un’intervista all’emittente spagnola Deportes Cuatro: E’ tornato sulle minacce di morte ricevute durante l’Europeo e sui fischi che il pubblico gli ha riservato durante le gare disputate dalla Spagna, fino al gol segnato contro la Croazia. Su quel gol ha dichiarato:

“Il gol che ho fatto ai supplementari? Avevo visto un gol di un mio compagno di squadra, Chiesa e l’ho imitato. In un momento di tranquillità, non so bene né come né perché, ho avuto pochi secondi per sistemarmi la palla, sapevo che il difensore non ci sarebbe arrivato, e credo di averla colpita con molta forza. La partita contro la Croazia l’ho vista poco, voglio rivederla perché è l’unica cosa che possiamo fare per migliorare”.