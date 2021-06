Morata: «C’è gente che spera che i miei figli muoiano perché ho sbagliato un gol»

“Ho ricevuto minacce, insulti verso la mia famiglia, persone che speravano che i miei figli morissero”. Tutto questo perché Morata non ha segnato contro la Polonia. L’attaccante della Spagna e della Juve ha denunciato la cosa ai microfoni di Radio Cope, suscitando ovviamente una certa indignazione generale.

“Ho passato 9 ore senza dormire dopo la partita. Forse qualche anno fa, mi sarei ‘incasinato’, ma sto bene. Ho passato qualche giorno isolato da tutto. Forse non ho fatto il mio lavoro come avrei dovuto e capisco le critiche per non aver segnato, ma vorrei che le persone si mettessero nei miei panni e immaginassero cosa significa ricevere minacce e sentire qualcuno che spera che i tuoi figli muoiano. Ogni volta che entro in una stanza, sposto il telefono altrove. Ma lo dicono comunque a mia moglie, o ai miei bambini”.