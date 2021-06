L’Inghilterra comincia battendo la Croazia 1-0, gol di Sterling

A Wembley la nazionale di Southgate vince con merito. Gli inglesi hanno una squadra con molto talento. Palo di Foden dopo 5 minuti

L’Inghilterra comincia al meglio gli Europei. La Nazionale di Southgate batte la Croazia vicecampione del mondo per 1-0. rete di Sterling nella ripresa su bel passaggio filtrante di Philips. Vittoria meritata. Gli inglesi hanno avuto il controllo della partita per buona parte del match. Hanno colpito un palo con Foden dopo 5 minuti. E hanno anche sfiorato il raddoppio con lo stesso Sterling. L’Inghilterra si è confermata come una delle favorite. Ha tanti giocatori forti, oggi non ha schierato Rashford né Grealish. Ha messo in luce ottima solidità. La Croazia resta una formazione ostica, non è più quella brillante di tre anni fa.