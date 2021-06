James Rodriguez al Milan? L’idea di Mendes uno scambio con l’Everton per Leao

Il portoghese ha la procura di entrambi i calciatori. Al colombiano non dispiacerebbe giocare in Serie A, vorrebbe lasciare l’Inghilterra

A James Rodriguez non dispiacerebbe lasciare l’Everton. Ha anche perso la Nazionale che non lo ha convocato per la Coppa America. All’Everton non c’è più Ancelotti che lo ha fortemente voluto e al colombiano manca un’esperienza in Serie A. Il problema è quello relativo all’ingaggio, come ricorda calciomercato.com, ma si potrebbe spalmare lungo un contratto di più anni.