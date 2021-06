Il Mirror elogia Kjaer: è stato il primo a tentare di rianimare Eriksen

Il Mirror elogia il capitano della Danimarca, Simon Kjaer. E’ stato lui il primo a soccorrere il compagno di squadra Christian Eriksen dopo che, durante Danimarca-Finlandia, si è accasciato improvvisamente a terra facendo temere il peggio.

Kjaer ha tolto la lingua dalla gola di Eriksen, mettendolo su un lato per aiutarlo. E’ stato il primo a proteggerlo dalle telecamere, per preservare la sua intimità e anche il primo ad accorrere verso la moglie del calciatore dell’Inter che era scesa dalla tribuna per avere notizie del marito.

L’ex giocatore di Wrexham e Sunderland, Neil Wainwright, ha evidenziato il ruolo di Kjaer con un tweet:

Sounds like a lot of credit needs to go to @simonkjaer1989 who started CPR being first on the scene. Amazing!! Well done to everyone involved, apart from the camera director and the TV companies. #Eriksen

