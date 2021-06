Il cardiologo del Tottenham: «Fino al 2019 gli esami di Eriksen non mostravano difetti cardiaci»

Sanjay Sharma al Daily Mail: «Ho avuto paura che ci fosse qualcosa che non avessimo visto e ho ripreso i risultati dei test, tutto sembra perfetto»

Sanjay Sharma, ex medico del Tottenham ai tempi in cui Christian Eriksen vestiva la maglia degli Spurs ha rilasciato alcune dichiarazioni al Daily Mail. Oggi è professore di cardiologia alla St. George’s University di Londra. Garantisce che quando era lui a controllare il centrocampista danese, non c’era alcun difetto cardiaco evidente.

«Ho pensato ‘Oddio, c’è qualcosa che non abbiamo visto?’ Ho ripreso tutti i risultati dei test e tutto sembra perfetto. Dal giorno in cui lo abbiamo ingaggiato è stato mio compito esaminarlo e testarlo ogni anno. E i suoi test fino al 2019 erano del tutto normali. Non c’erano difetti cardiaci evidenti e sottostanti. Posso garantirlo. La cosa che gli ha salvato la vita è stata un’assistenza medica molto urgente e rapida».