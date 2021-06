Garattini sui vaccini: «Sbagliati la comunicazione e l’abbandono del criterio di età e fragilità»

A La Stampa: «Astrazeneca ha sbagliato nella sperimentazione e nella comunicazione, però i suoi difetti sono stati enfatizzati. In Italia la campagna vaccinale è in ritardo»

Su La Stampa un’intervista a Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano. Il tema è quello della campagna vaccinale in Italia, il caos vaccini.

«Ci sono stati due errori gravi e ripetuti nella gestione italiana della pandemia: la mancanza di una comunicazione scientifica governativa e l’aver abdicato al criterio di età e di fragilità nella campagna vaccinale. Ora bisognerebbe tranquillizzare i cittadini prediligendo per tutti pragmaticamente, anche se forse non logicamente, i vaccini a mRna e rimandando la vaccinazione dei giovani per finire gli over 50 e anche per raccogliere più dati sulle conseguenze nei ragazzi».