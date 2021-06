Euro 2020, la divisa dell’Italia vale 22 milioni, dal 2023, con Adidas, ne varrà 30-40

Sulla Gazzetta dello Sport i dati Sponsor Globe di Nielsen Sports riguardanti le 24 maglie delle Nazionali che partecipano all’Europeo. Il loro valore complessivo è di 238 milioni.

“Al vertice assoluto ci sono Francia e Germania, che da Nike e Adidas percepiscono rispettivamente 50,5 e 50 milioni all’anno. Sull’ultimo gradino del podio l’Inghilterra (Nike) con 37 milioni, quindi Italia (Puma) a quota 22 e Spagna (Adidas) a 20. Guarda caso, le prime cinque sono anche le prime cinque leghe calcistiche d’Europa, seppur in differente ordine. E alle loro spalle troviamo quelle nazioni considerate di seconda fascia pure a livello di club (Olanda, Portogallo, Russia), attorno ai 10 milioni. Poi via via tutte le altre, in una ridotta forbice tra i 3,5 milioni della Turchia e il mezzo milione di Finlandia e Macedonia del Nord”.