De Ligt condanna l’Olanda all’eliminazione: è la prima sorpresa degli Europei

Vittoria della Repubblica Ceca per 2-0. Decisiva l’espulsione del difensore della Juventus. Gol di Holes e Schick. Ai quarti contro la Danimarca

Olanda eliminata. La Repubblica Ceca la sconfigge 2-0. La Nazionale di Schick e Soucek ha sorprendentemente eliminato gli olandesi che erano i netti favoriti e avevano cominciato il match dando l’impressione di poter fare un sol boccone degli avversari. Non è andata così. La Repubblica Ceca è via via cresciuta nel corso della partita. Poi, a inizio ripresa, due episodi: Malen non è riuscito a segnare da solo davanti al portiere ceco Vaclik e poi De Ligt si è fatto espellere per un fallo di mano nel tentativo di fermare l’azione avversaria. L’arbitro non se n’era accorto, poi è intervenuto il Var.

La Repubblica Ceca, in vantaggio di un uomo, ha segnato due gol. Il primo su uscita sbagliata del portiere olandese. A segno Holes e Schick l’autore del gol più bello degli Europei. Ai quarti la Repubblica Ceca affronterà la Danimarca nella parte “facile” del tabellone.