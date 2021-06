Crosetti: una partita quasi tutta sbagliata. Ma i cambi, tutti giusti

“Una partita quasi tutta sbagliata. Ma i cambi, tutti giusti. L’Italia Uno si è fatta azzannare lungamente, l’Italia Due l’ha risolta con la maggior tecnica, proprio quella che non si era mai vista nei 90’. Svaniti palleggio, gioco corto ed esuberanza d’attacco. Ma il teorema di una squadra multipla trova conferma nella moltiplicazione dei titolari e delle soluzioni. Però abbiamo visto il lupo nel bosco, e per poco non ci mangiava”.