CorSport: l’Inter supporterà Eriksen nel percorso medico quando uscirà dall’ospedale

Terminati gli esami a cui il centrocampista si sta sottoponendo, il club valuterà insieme a lui quale strada percorrere

Christian Eriksen resta in ospedale per essere sottoposto a nuovi esami, per cercare di appurare la causa del malore che lo ha fatto accasciare in campo sabato, durante Danimarca-Finlandia. L’Inter è in stretto contatto con la Federcalcio danese. Al club è stato comunicato che gli esami fatti finora sono tutti negativi, ma non li ha ancora visionati, li riceverà nei prossimi giorni, scrive il Corriere dello Sport, insieme agli ultimi che sono ancora da svolgere.

Il club seguirà il centrocampista nel percorso medico una volta che sarà uscito dall’ospedale.

“L’Inter a questo punto aspetta che Christian venga dimesso dal Rigshospitalet e che sia tolto dalla lista dei convocati per l’Europeo. A quel punto, quando andrà a casa, insieme al giocatore verrà stabilito che strada percorrere, magari se fare altri accertamenti presso luminari sparsi in giro per il mondo”.

Non si può escludere che la carriera del centrocampista finisca qui.

“In tal caso ci sarebbero le assicurazioni stipulate da tutti i club a dare sollievo dal punto di vista economico alle casse della società di Zhang, ma la perdita a livello tecnico sarebbe grandissima”.