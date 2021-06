Chiellini: «Siamo pronti, ci siamo preparati nel miglior modo possibile»

Il capitano della Nazionale italiana, Giorgio Chiellini, ha parlato in conferenza stampa accanto al ct Roberto Mancini. Domani l’Italia sarà impegnata contro la Turchia nel debutto agli Europei

“Penso che siamo pronti, ci siamo preparati nel miglior modo possibile. La risposta la darà il campo ma arriviamo nelle migliori condizioni possibili. Arriviamo con entusiasmo ma consapevoli delle difficoltà e degli ostacoli che ci saranno in un torneo così. Ci sarà equilibrio, sarà difficile ma siamo pronti. La voglia di rifarci, di rivivere un torneo, una competizione da protagonisti, è tanta. La sconfitta di Milano con la Svezia è una cosa che ci rimane dentro, non potremo mai cancellarla. Però in questi anni abbiamo trasformato quella delusione in entusiasmo e voglia di far bene. Questo sentimento non c’è solo in noi ma in tutti i tifosi di questa Nazionale. Non sapete in quanti, in questa settimana, si stanno galvanizzando in attesa di questa gara che manca da 5 anni. Non vediamo l’ora di scendere in campo e vivere queste emozioni”.