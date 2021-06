Black Lives Matter, lo spogliatoio dell’Italia si riunirà per stabilire una linea comune

Lo scrive il Corriere dello Sport. I giocatori hanno deciso di confrontarsi per decidere cosa fare e rendere pubblica la loro posizione

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, gli azzurri di Mancini hanno intenzione di confrontarsi sulla posizione da tenere in relazione all’inginocchiamento in campo per il movimento Black Lives Matter. Contro il Galles, tra incertezze varie, si sono inginocchiati soltanto in cinque, cosa che ha fatto montare la polemica.

“Ne avevano parlato, ma non abbastanza. Lo faranno adesso, a Coverciano. Chiellini e compagni si confronteranno, e quasi certamente prenderanno una posizione comune e pubblica: perché questa bella Italia, simbolo di unità e di valori, non può essere quella vista domenica pomeriggio, mezza in ginocchio e mezza in piedi, davanti alla richiesta di un gesto simbolico, accolto totalmente dal Galles”.

Il quotidiano sportivo continua dicendo che gli azzurri vogliono respingere al mittente le accuse di razzismo provenienti dai social.

“Per questo l’intenzione degli azzurri di discutere su quale comportamento di gruppo assumere al di là delle varie sensibilità, appare una scelta non solo di buon senso ma doverosa”.