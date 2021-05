Zazzaroni: «Mourinho? Un’operazione straordinaria, per la Roma e per il calcio italiano»

Attraverso un video pubblicato sul Corriere dello Sport online, il direttore Ivan Zazzaroni commenta l’arrivo di Mourinho alla Roma.

«Stento a crederci. Nei giorni scorsi ha fatto una battuta sul tornare in Italia, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che arrivasse alla Roma: tutte le strade portavano a Sarri. Negli ultimi due giorni c’è stata l’accelerazione che ha portato alla conclusione di questa operazione, un’operazione straordinaria, sul piano mediatico pazzesca, sul piano giornalistico il buco dell’anno che Mou e i Friedkin hanno dato a tutti, perché tutti noi pensavamo davvero che la strada andasse nella direzione di Sarri. Arriva l’allenatore più mediatico del mondo, quello che sa catturare le attenzioni di tutti, quello che ha creato il rumore dei nemici, l’io non sono un pirla, che parte con un daje che sta facendo impazzire la metà di Roma. Un’ottima notizia anche per il calcio italiano. Non è bollito, come qualcuno dice: ha 58 anni e ha vinto tutto, è ancora freschissimo. Al Tottenham ha avuto problemi con i giocatori e la proprietà. Torna in Italia l’allenatore che ha vinto più di tutti in assolto, ha entusiasmato gli interisti e vuole entrare nel cuore della Roma con un contratto di tre anni. Il suo arrivo è una notizia importantissima per Roma e per il calcio italiano. Basti pensare che due grandi allenatori, appena si è sparsa la notizia, hanno chiamato per complimentarsi, uno in particolare ha detto ‘verrei a fare il secondo da lui’. Vedremo cosa combinerà. Sarà l’estate di Mou, l’estate della Roma».