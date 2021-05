Superlega, i 9 club pentiti chiedono scusa, chi infrangerà le regole pagherà fino a 100 milioni

L’Uefa riapre ai 9 club pentiti, che hanno ammesso l’errore e chiesto scusa. Il Corriere dello Sport scrive che le società

“hanno riconosciuto la SuperLega come un errore, accettando di firmare una ‘dichiarazione di impegno’ futura con tanto di multe pesantissime (100 milioni di euro) nel caso in cui dovessero in futuro decidere di partecipare a competizioni non autorizzate”.

Nel comunicato diramato ieri, la Uefa scrive che i 9 club

“ riconoscono e accettano che il progetto della Superlega è stato un errore e chiedono scusa ai tifosi, alle federazioni nazionali, ai campionati nazionali, ai club europei e alla Uefa. Hanno anche riconosciuto che il progetto non sarebbe stato autorizzato in base agli statuti e ai regolamenti Uefa”.

Non solo le scuse e il riconoscimento formale di aver sbagliato, dunque: la Uefa ha imposto delle rigide restrizioni per il futuro.

“Ogni club riconosce e accetta senza riserve la natura vincolante degli statuti Uefa, rimane impegnato e parteciperà a qualsiasi competizione Uefa per club ogni stagione in cui si qualifica per merito sportivo, rientrerà nell’Eca, adotterà tutte le misure in loro potere per porre fine al loro coinvolgimento nella Superlega”.