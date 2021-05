Superlega, la Uefa condanna i nove club pentiti alla beneficenza obbligatoria (1,6 milioni a testa)

La Uefa condanna i nove club pentiti di aver creati la Superlega, alla beneficenza obbligatoria. I nove club sono Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Atlético Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham.

Il comitato esecutivo ha stabilito che dovranno,

come gesto di buona volontà, e insieme agli altri club, effettuare una donazione per un totale di 15 milioni di euro (da dividere quindi per i nove club, ndr), da utilizzare per i bambini, i giovani e per il calcio di base nelle comunità locali di tutta Europa, incluso il Regno Unito”. Inoltre “sarà soggetto alla trattenuta del 5% dei ricavi che avrebbe ricevuto dalle competizioni Uefa per club per una stagione, che verrà poi ridistribuito.