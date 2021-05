Repubblica: Immobile vuole querelare Cairo

Per farlo, l’attaccante della Lazio dovrà chiedere l’autorizzazione della Figc per non violare la clausola compromissoria

La querelle Immobile-Cairo non è ancora finita. Repubblica scrive che l’attaccante della Lazio ha intenzione di querelare il patron granata per le accuse rivoltegli durante Lazio-Torino. Accuse denunciate da Immobile sui social.

“Infatti l’attaccante ha intenzione di querelare Cairo: per farlo, dovrà chiedere l’autorizzazione della Figc per non violare la clausola compromissoria. All’episodio hanno assistito gli ispettori federali, che hanno portato via Immobile per evitare che perdesse la calma — incredibilmente mantenuta — di fronte all’attacco del presidente granata. La relazione degli stessi ispettori Figc è stata esaminata dal giudice sportivo Mastrandrea, oggi le decisioni: Cairo rischia multa e/o inibizione. E la Procura federale aprirà un’inchiesta: ascolterà protagonisti e testimoni”.