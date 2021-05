Paratici: «Suarez? Ha ragione Agnelli: ho un’ampia delega da parte del club per il calciomercato»

Ai microfoni di Sky, prima della partita contro l’Udinese, ha parlato il dirigente della Juventus Fabio Paratici.

L’Inter ha vinto lo scudetto. Interrompe il vostro dominio.

«Facciamo grandi complimenti all’Inter e ad Antonio. Sappiamo che dietro ogni successo ci sono passione, amore per ciò che si fa, sacrificio. Sappiamo bene quanta fatica si faccia a vincere, quanta fatica ci vuole a essere per tanti giorni primi della classe. E’ un’impresa storica quella che abbiamo compiuto noi, unica nel calcio italiano e nello sport mondiale. Quindi grandi complimenti all’Inter, scudetto meritato e adesso pensiamo a noi».

Visti i risultati delle altre diventa fondamentale oggi.

In questi giorni ha parlato più del solito con Pirlo?

E’ riscoppiato il caso Suarez. Ha parlato con Agnelli?

«La mia posizione non cambia, parlerò con il club quando sarà finito tutto. Per le dichiarazioni di Andrea ha fotografato benissimo la realtà della mia posizione in società. Ho io la delega al calciomercato, un’ampia delega di cui ringrazio la società per la fiducia. Non c’è niente di strano».