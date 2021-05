Paire fa autocritica: “Faccio schifo, non ci sto con la testa”

Il tennista francese si ritira contro Munar a Parma, dove era uno dei grandi favoriti. Con questa fanno 14 sconfitte su 16 partite nel 2021

Si torna a parlare di Benoit Paire, anche stavolta non strettamente per ciò che fa vedere sul campo. Il tennista francese, infatti, ha raccolto una sconfitta per ritiro ieri al torneo di Parma, per il quale era anche uno dei favoriti alla vittoria finale (40° del ranking e testa di serie #2). Ha lasciato il campo a causa di un mal di gola mentre era sotto 7-5 3-1 con lo spagnolo Munar, numero 80 del circuito.

Paire si è espresso così al momento di abbandonare il campo, come riportato da Le Parisien.

Faccio schifo, faccio schifo, faccio schifo. Ho fatto tantissimi errori dall’inizio della partita e sono uno stupido, non ci sto con la testa.

Il francese ha raccolto 14 sconfitte in 16 partite nel 2021 e per questo atteggiamento è stato rimosso dalla squadra che parteciperà ai Giochi Olimpici di Tokyo.