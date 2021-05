Osimhen regala la maglietta a un raccattapalle (VIDEO)

Al termine della sfida contro l’Udinese l’attaccante nigeriano ha richiamato la ragazza, si è tolto la maglia e gliela ha data

Victor Osimhen continua a conquistare in campo. Anche questa sera l’attaccante nigeriano del Napoli infatti è stato artefice di una prestazione da manuale, come sottolinea anche Sky dichiarandolo “uomo partita”, nonostante non abbia segnato nessuno dei 5 gol azzurri.

Ma Osimhen ha conquistato anche il cuore dei tifosi proprio per i suoi modi gentili e umili che ha sottolineato anche questa sera richiamando uno dei raccattapalle a fine gara per regalargli la sua maglietta