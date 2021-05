Osimhen è in continua crescita, si fa sentire anche quando non segna

Dimostra di non essere solo un implacabile contropiedista. Bravo anche di testa, aiuta la squadra, mette sempre paura agli avversari

Osimhen non è solo un attaccante che segna. Non è solo un attaccante che segna in contropiede. Non è solo un attaccante che aggredisce gli spazi, che conquista le praterie. Osimhen non ha segnato contro l’Udinese. Ha giocato contro una squadra che aveva sempre tre uomini dietro: lontani, lontanissimi dalla sciagurata linea difensiva altissima dello Spezia di Italiano. Eppure il nigeriano si è fatto sentire eccome. È sempre stato pericoloso. Anche di testa. Proprio in elevazione ha fornito un assist a Di Lorenzo sullo zero a zero. Ha sempre tenuto in ansia la difesa friulana. Ha costruito il primo gol. Si è liberato di Becao da attaccante vero, poi ha tirato su Musso e sulla respinta Zielinski ha segnato.

Osimhen non ha mai fatto respirare la difesa avversaria. Ha sempre dato il proprio contributo alla squadra, anche in pressing. Non ha mai mostrato egoismo. Nel secondo tempo, ha sfiorato la rete con un destro potente. Non c’è soltanto il contropiedista. C’è un calciatore che cresce di partita in partita. E che lascia sognare in vista della prossima stagione. non dimentichiamo che Osimhen ha appena 22 anni (23 li compirà il 29 dicembre) ed è appena alla prima stagione di Serie A.