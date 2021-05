Osimhen diventa sempre più forte, Mertens è la controfigura del giocatore che era

Assurdo non prendere le contromisure a Nainggolan, la sgradevole sensazione che alla fine il Napoli abbia avuto un calo atletico

Cesare – La legge del calcio si è confermata inesorabile. Se sbagli troppi goal vieni punito. E così stavamo per vincere una partita contro un ottimo e motivatissimo Cagliari che però non meritava di perdere. E l’aver sprecato le occasioni avute ci è costata la vittoria. Il Napoli ha giocato ottime parti iniziali dei due tempi. Ma poi per il resto della partita è stato messo sotto dall’avversario.

Guido – Ho avuto una sgradevole sensazione. Che nella parte finale il Napoli abbia avuto un calo atletico. Pensa ai crampi. E così ha sofferto un Cagliari aggressivo e fisicamente molto forte. In particolare abbiamo penato a centrocampo con Nainggolan libero di scorrazzare per il campo e tra le linee senza che Gattuso pensasse a una contromisura. Ma come si fa a non vedere certe cose? E al limite, per portare a casa il risultato, perché invece di Politano non fai entrare un uomo di copertura?

Cesare – C’è di più. In larghi tratti della partita il Napoli mi è sembrato, a differenza del Cagliari, “senza veleno” e non vorrei che i commenti entusiastici di molti media nelle ultime giornate avessero influito negativamente. E’ vero che siamo stati sfortunati sulla traversa a portiere battuto di Demme e che rimangono tantissimi dubbi sul gol annullato ad Osimhen (al di là del Var per regolamento l’intensità del contatto può essere valutata solo dall’arbitro in campo) ma Meret ha compiuto almeno tre miracoli.

Guido – Su Meret restano alcune perplessità che ho già espresso la scorsa settimana. Mi sembra un fenomeno tra i pali. Ma nelle uscite alte no. Sul gol non ha letto l’azione ed è rimasto fermo. Davvero straordinario invece Osimhen che diventa più forte ad ogni partita.

Cesare – Vero, ancora una ottima partita di Osimhen che ha confermato che è devastante quando lanciato in profondità. Inoltre ha dato un grande contributo anche in fase di non possesso. Deludente invece di Lozano lontanissimo dal giocatore brillante di prima dell’infortunio. Sembra che lui e Politano si alternino in prestazioni opache quando partono titolari per essere poi sostituiti e far spazio all’altro nella partita successiva.

Guido – Caro Cesare il turn over non sempre aiuta. Dipende molto dalla tenuta mentale del singolo. Politano non mi è piaciuto quando è entrato. E poi che ti devo dire sul pareggio del Cagliari al 94’ c’è stato un errore gravissimo di Hysai. Che ha confermato ancora una volta i suoi limiti.

Cesare – Piuttosto non capisco se Mertens è fuori condizione o, come appare, gioca con una sufficienza che non può che indispettire. Come dice Bruscolotti “se entri e giochi un minuto rispondi di quel minuto”. Giocatori che sembrano andare in campo controvoglia non sono accettabili. Oggi mi sembra ormai la controfigura del calciatore che era.

Guido – Cesare comunque siamo sempre in lotta per la Champions anche se abbiamo perso 2 punti rispetto a Milan e Juve. Sulla carta il calendario del Napoli è molto più agevole rispetto alle concorrenti non avendo scontri diretti. E il Napoli sulla carta dovrebbe agevolmente farcela. Anche se nel calcio basta un episodio storto per mandare all’aria i nostri ragionamenti astratti.

Cesare -Vero, vero. E poi attenzione alle squadre che lottano per non retrocedere (vedi il Cagliari e sabato incontriamo lo Spezia) e quelle che sembrano non aver più nulla da dire al campionato (come il Sassuolo che oggi ha fermato l’Atalanta e noi incontreremo Udinese, Fiorentina e Verona). Quindi grande concentrazione perché il risultato è ampiamente alla portata del Napoli.