Mourinho non ha i diritti del suo “brand”: appartiene al Chelsea fino al 2025

José Mourinho è un marchio registrato, ceduto al Chelsea nel marzo del 2005. I Blues lo commercializzano piazzando il tecnico persino sull’acqua di colonia

José Mourinho è un marchio registrato in Unione Europea, negli Stati Uniti e anche nel Regno Unito, ma anche in Malesia, Australia, Cina e Norvegia. Ma non è di Mourinho. Il tecnico portoghese non detiene i diritti di sfruttamento del suo stesso nome. “José Mourinho” è stato ceduto al Chelsea nel marzo del 2005, a metà della sua prima stagione alla guida dei blues. E nonostante non alleni più i Blues dal 2015, il Chelsea ne sfrutta il nome per marketing e merchandising, e lo potrà fare fino al 31 marzo 2025.

Lo scrive Calcio e Finanza. Un dettaglio commerciale non di poco conto. Perché José Mourinho è un brand milionario. Il Chelsea lo commercializza su giochi informatici, software, cartoni animati, accessori per apparecchi telefonici mobili, gioielleria, portachiavi, borse e borsoni per altro abbigliamento sportivo, fino all’acqua di colonia.