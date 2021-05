Moggi: Il pareggio col Verona frutto della prestazione ad intermittenza di Insigne

Non c’è stata mai superiorità numerica, e sono andati in difficoltà i compagni abituati ad andare negli spazi creati da Lorenzo o ad usufruire dei suoi passaggi illuminanti dentro l’area

Luciano Moggi commenta su Libero la prestazione del Napoli di domenica sera contro il Verona che le è costata la qualificazione alla Champions

Che il Napoli non fosse in serata lo si è visto quando si è fatto raggiungere dopo essere andato in vantaggio con Rrahmani. La verità va ricercata nella prestazione ad intermittenza di Insigne: quando non gira il capitano non gira neppure la squadra, neanche con cinque attaccanti in campo.

Non c’è stata mai superiorità numerica, e sono andati in difficoltà i compagni abituati ad andare negli spazi creati da Lorenzo o ad usufruire dei suoi passaggi illuminanti dentro l’area