Mihajlovic: “Mourinho fa bene al nostro calcio, la Roma potrà lottare per lo scudetto”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato del ritorno in Italia di José Mourinho nella conferenza di presentazione alla sfida con l’Udinese.

Sono contento che Mourinho torni in Italia e faccio i complimenti alla Roma per l’idea. Un profilo come lui fa bene al nostro calcio: è la persona giusta, ha carisma e carattere. Ovviamente a uno così devi fargli la squadra, perché i grandi giocatori fanno i grandi allenatori. Sono sicuro che farà bene e la Roma potrebbe lottare per lo scudetto. Ci sarà da gestire la piazza ma ha le carte in regola per poterlo fare. Sono sicuro che farà bene.