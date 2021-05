Maldini: “Il futuro di Pioli non dipende dalla Champions”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato a Sky Sport prima della partita con la Juventus.

Molte volte questa sfida significava lo scudetto, quindi bisogna ancora crescere. Non speravamo di essere in queste condizioni, ma ora siamo qui e ce la giocheremo. Donnarumma l’ho visto bene, concentrato, tranquillo e determinato. Ha giocato nelle nostre giovanili, ha esordito a 16 anni e ha avuto delle stagioni non belle e sta per raggiungere la Champions League, obiettivo per cui siamo tutti concentrati.

Elkann? Abbiamo parlato, era affascinato dalla terza dinastia di Maldini al Milan e mi ha chiesto se li avessi indirizzati, ma non l’ho fatto.

A parte la Lazio tutte hanno la possibilità, vincendo tutte le gare, di qualificarsi in Champions. In questi casi l’esperienza ad alti livelli sicuramente aiuta, ma anche avere un po’ di incoscienza giovanile può servire.

Mourinho? Gli ho mandato un messaggio, mi ha risposto in modo forte e simpatico com’è lui, il suo ritorno fa bene a tutti: alla Roma e al calcio italiano, è uno stimolo ritrovare un allenatore così che rende la Serie A una vetrina ancora più importante.

La società non ha mai preteso la Champions, quindi il futuro di Pioli non dipende e non è mai dipeso da questo.