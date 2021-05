Malagò rieletto al Coni, De Laurentiis: “Risultato importante, complimenti all’amico Giovanni”

Il presidente del Napoli su Twitter: “Sa intrattenere rapporti fondamentali con le istituzioni grazie alle sue innegabili capacità imprenditoriali”

Giovanni Malagò è stato rieletto come presidente del Coni per il prossimo triennio e Aurelio De Laurentiis si è complimentato così sul proprio profilo Twitter.

È stato un risultato importante per dare continuità al mondo dello Sport. Sa intrattenere rapporti fondamentali con le istituzioni nazionali, internazionali e il mondo dell’industria, grazie alle sue innegabili capacità imprenditoriali. Complimenti all’amico Giovanni Malagò trionfalmente rieletto per la terza volta Presidente del Coni. Buon lavoro Giovanni!

Tra i due c’è una reciproca stima, di lunga durata. De Laurentiis ha apprezzato la sua gestione, i risultati sportivi, la gestione nel corso del difficile periodo della pandemia. Ovviamente senza dimenticare che senza il Coni, con la sciagurata giustizia sportiva del calcio italiano, il Napoli non sarebbe riuscito a vincere la battaglia giudiziaria per Juventus-Napoli. Battaglia giudiziaria che sarebbe stata vinta in ogni Paese civile. Ma, si sa, l’Italia è un mondo a parte.