L’ultimo tentativo di Lotito per convincere Inzaghi: «Pensaci bene, non si fa così»

Ieri Inzaghi ha appeso la Lazio di Lotito ed ha scelto l’Inter. Il Corriere dello Sport racconta di un tentativo in extremis del presidente biancoceleste, ieri pomeriggio, per cercare di convincere l’allenatore.

“Lotito, nel primo pomeriggio di ieri, ha provato a convincere Simone a restare, ma lui prendeva tempo. È stato un tentativo estremo: «Pensaci bene, non si fa così». Tutto inutile e Lotito l’ha mollato per l’ultima volta. Si vocifera che Simone non fosse convinto del progetto esposto da Lotito e Tare (col quale aveva avuto un chiarimento mercoledì mattina), ma questa è una versione post-accordo (saltato). La Lazio assicura che le intese economiche e tecniche erano state trovate. E che Inzaghi fosse «stracontento».