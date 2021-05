Lukaku: “Per Conte combatterò fino alla morte”

L’attaccante dell’Inter a La Tribune: “Ho sempre pensato che dopo aver lasciato il Manchester United con lui sarei migliorato davvero”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a La Tribune in cui ha raccontato il legame fortissimo che ha con Antonio Conte.

Per Conte combatterò fino alla morte. Non ci fu la possibilità di lavorare insieme al Chelsea, ma ho sempre pensato che dopo aver lasciato il Manchester United con lui sarei migliorato davvero.

Mi ha detto chiaramente: ‘Se non lavori in allenamento, non giocherai’. In carriera è sempre fondamentale incontrare persone sincere nei tuoi confronti: è capitato a campioni come Eto’o, Drogba, Henry…