La Stampa: azioni in rialzo per la permanenza di Pirlo alla Juve

Il vento, in casa bianconera, sembra essere cambiato. Si entra nella settimana decisiva, tra ultima di campionato e assemblea Exor

Secondo quanto scrive La Stampa, non è detto che questi siano gli ultimi giorni di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Anzi, le quotazioni del tecnico per la riconferma sono in rialzo. Il vento è cambiato, scrive il quotidiano.

“Se uno scudetto non ha salvato Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri dall’esonero, può una Coppa Italia allungare la carriera di Andrea Pirlo da allenatore della Juventus? La storia e le abitudini bianconere dicono di no, anche Dino Zoff nella stagione 1989/90 venne mandato via nonostante la conquista del trofeo nazionale e della Coppa Uefa, mentre una rondine (o anche due, considerando la Supercoppa vinta contro il Napoli) non può fare primavera dopo un inverno durissimo con l’eliminazione shock in Champions contro il Porto e il tricolore strappato dall’Inter di Conte. I giochi, però, non sono finiti e non solo perché c’è in ballo ancora la qualificazione nell’Europa più ricca. Il vento sembra essere cambiato e lo stesso Pirlo deve avere fiutato qualcosa di diverso in questi ultimi giorni. «Io mi riconfermerei», ha detto con grande sicurezza il tecnico debuttante dopo aver battuto l’Atalanta nello stadio portafortuna di Reggio Emilia”.

Nel giorno del suo compleanno, Pirlo si è regalato la Coppa Italia, ma non è detto, continua La Stampa, che nei prossimi giorni non arrivi una altro regalo da parte della società bianconera.

“Le riflessioni sulla panchina juventina sono in corso da tempo alla Continassa, e i nomi dei possibili sostituti da tempo si rincorrono senza sosta (da Zidane ad Allegri passando per Gasperini), ma le azioni di Pirlo sembrano essere in rialzo e ora si entra nella settimana decisiva“.

Sarà determinante non solo il finale di campionato, ma anche l’assemblea Exor di giovedì prossimo che servirà a definire il futuro del club di Andrea Agnelli.