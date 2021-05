La prima caduta di Marquez dal ritorno in MotoGP è proprio dove si ruppe il braccio

Nonostante lo spavento, il pilota non ha riportato alcuna conseguenza come evidenziato anche dalla TAC a cui si è sottoposto

Il 19 luglio 2020 a Jerez, Marc Marquez cadde e si procurò la frattura dell’omero destro. Il destino ha voluto che la sua prima caduta dopo il ritorno in MotoGP fosse proprio sul circuito “Angel Nieto”. L’infortunio stavolta è stato decisamente minore: scivolato ad alta velocità alla curva 7, la moto si è distrutta ma lui non ha subito nessuna conseguenza e si è rialzato dopo un primo spavento iniziale. Pur non accusando dolori, a scopo precauzionale Marquez è stato sottoposto ad una TAC, che non ha evidenziato nulla, e ha ricevuto l’ok dei medici a tornare in sella.