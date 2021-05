Italiano: «Se questo è il Napoli, diventa difficile per tutti, figuriamoci per lo Spezia»

A Sky: «Osimhen mette in difficoltà tutte le difese. Abbiamo provato ad arginarli ma non c’è stato niente da fare»

Nel post partita di Spezia-Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano.

Ha trovato un Napoli in stato di grazia ma forse lo Spezia non ha avuto abbastanza coraggio?

«Oggi c’è poco da dire, è stata una partita nata subito male, i meriti sono tutti da dare al Napoli e al suo atteggiamento: ci ha aggrediti e non ci ha mai permesso di giocare. Se questo è il Napoli diventa difficile per tutti, figuriamoci per lo Spezia. Nel primo tempo siamo stati troppo timidi, dobbiamo cercare di essere diversi».

Stanotte sognerà la corsa di Osimhen, la prossima partita o Benevento-Cagliari?

«Osimhen mette in difficoltà tutte le difese, adesso sta bene lui, i suoi compagni, tutto il Napoli. Abbiamo provato ad arginarli ma non c’è stato niente da fare. Cercheremo di prepararci per le prossime tre partite in maniera diversa e mantenere il vantaggio».

La squadra è in evidente difficoltà…

«L’unica fortuna che abbiamo è che ne mancano solo tre di cui due in casa, è normale che paghiamo in parte lo sforzo fatto finora ma dobbiamo trovare le energie per fare l’ultimo sforzo e rimanere in Serie A, anche se siamo in difficoltà e non riusciamo a leggere le situazioni come prima, dobbiamo cercare di tornare a quelli che eravamo all’inizio perché lo meritiamo».